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Показал и прокатил. Москаль устроил экстремальное шоу в лифте для американского посла: видео

Сегодня, 17:27

Губернатор Закарпатья, судя по всему, очень и очень горазд на выдумки и неожиданные идеи. 

Геннадий Москаль
Геннадий Москаль УНИАН
Геннадий Москаль, губернатор Закарпатья, устроил небольшой экстремальный опыт для посла США в Украине Мари Йованович, покатав ее на бездверном лифте.

Всего в здании Закарпатской ОГА постоянно работают два таких подъемника. Они двигаются непрерывно и имеют несколько кабин. Именно их Москаль и продемонстрировал Йованович во время экскурсии, предложив дипломату "проехаться".

Чтобы лишить Йованович опасений, губернатор на своем примере показал безопасность такого перемещения по здания. В конце концов, Москалю удалось уговорить посла на поездку в необычном лифте.

Напомним, ранее Москаль пояснил, как можно решить венгерский конфликт в Закарпатье.

 

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Геннадий Москаль, Закарпатье, шоу, лифт, Мари Йованович, посол, США
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