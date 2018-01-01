"Показательные погромы". В полиции пообещали жестко реагировать на притеснение ромов

Правоохранители открыли криминальное производство после действий Национальных дружин в киевском парке.
"В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события", - сообщает пресс-служба полиции.
По информации сообщения, все участники инцидента будут привлечены к ответственности, поскольку уголовное дело открыто по статье "хулиганство". В полиции подчеркнули, что впредь будут жестко реагировать по подобное нарушение закона.
"Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", - добавили в столичной полиции.
Напомним, представители Национальных дружин демонтировали поселение ромов в Голосеевском парке Киева. Свою акцию активисты назвали толокой. Накануне они объявили поселенцам лагеря ультиматум.
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