"Покупают путевки на острова, едят черную икру".Экс-нардеп описал обеспеченную жизнь украинцев,видео

Тарас Чорновил видит в столице большое количество богатых людей.

Тарас Чорновил признался, что лишь облизуется на те продукты, которые могут позволить себе украинцы Фото: скриншот Youtube телеканала NewsOne

В последнее время в супермаркетах украинцы позволяют себе покупать очень много дорогих продуктов, а также не отказывают в фешенебельном отдыхе. В этом убежден политолог и бывший народный депутат Тарас Чорновил

Свои наблюдения о роскошной жизни украинцев в Киеве спикер высказал 30 января в эфире телеканала NewsOne.

"Я, несмотря на свои четыре созыва в Верховной Раде, много чего себе не могу позволить. И отдыхал... в позапрошлом году исключительно в Украине, в прошлом году объезжал монастыри на Балканах. Я много чего не могу себе позволить. Но я прохожу по городу Киеву... Я вижу людей в супермаркетах, которые расположены возле меня", – отметил он.

Экс-нардеп подчеркнул, что в Украине, разумеется, есть люди, которые покупают в магазинах самые дешевые акционные продукты, однако их количество уменьшается.

"Они есть, и это страшный вызов стране, что у нас есть очень бедные люди. Однако абсолютное большинство людей покупает вещи, которые я, бывший депутат четырех каденций, не могу себе и в помине позволить. Когда возле кассы передо мной в обычной сети супермаркетов стоят четверо людей, каждый из которых покупает то, на что я могу только облизаться, я думаю, что страна у нас не такая уж бедная в целом", – подчеркнул он.

Чорновил поделился своими наблюдениями о том, что неподалеку от его дома в последнее время начало работу несколько туристических фирм, в которых перед праздниками нет отбоя от желающих отдыхать клиентов.

"Я живу не в Конча-Заспе, не в Царском Селе. Я живу на левом берегу. И вижу большое количество людей, которые покупают далеко не самые дешевые путевки. Я понимаю, что у нас есть достаточно много богатых людей. У нас проблема не в том, что есть богатые люди. Проблема, что у нас есть очень бедные люди. И вторая проблема, что эти люди бедные из-за того, что большинство богатых людей не платит налоги", – рассказал он.

Экс-нардеп добавил, что в столичных супермаркетах он все чаще стал наблюдать покупателей, которые приобретают чрезмерно дорогие продукты питания.

"Я видел, как в последнее время черную икру стали больше покупать, такого раньше не видел. Раньше ее даже не завозили. Теперь завозят, на нее есть спрос. Когда я вижу людей, покупающих путевки на острова, я подозреваю, что большинство из них не платит налоги", – пояснил он.

Чорновил подчеркнул, что президент и генпрокурор Украины могут себе позволить отдыхать на Сейшелах и Мальдивах, поскольку много сделали для страны. А журналисты-расследователи, по мнению экс-нардепа, на деньги американских налогоплательщиков не должны рассказывать о частной жизни политиков, а обязаны искать коррупционеров.

Напомним, сначала СМИ обнародовали информацию о кругленькой сумме, которую президент Украины Петр Порошенко потратил на тайный рождественский отдых на Мальдивских островах. Затем информпространство страны взорвала новость о том, что и генпрокурор Юрий Луценко на отпуске экономить не стал. В конце минувшего года он с семьей в течение недели отдыхал на Сейшелах, где арендовал три дорогостоящих виллы.