Полицейские продолжают спецоперацию в Одессе: штурмуют помещение, ведущее в катакомбы

На подмогу полицейским прибыло подкрепление.

В Одессе правоохранители продолжают спецоперацию после перестрелки, в результате которой ранены трое полицейских и убит злоумышленник.

Сейчас правоохранители штурмуют помещение, где ранее скрывался злоумышленник, сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В 15.30 в Одессе сотрудники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление. Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен", — написал он.

По его данным, в настоящее время боевая операция в Одессе продолжается. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", — добавил глава Нацполиции.

Медики борются за жизнь правоохранителей.

Напомним, в пятницу, 19 января, в центре Одессы в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской произошла перестрелка во время задержания злоумышленника, в ходе которой трое полицейских получили ранения, а нападавший был ликвидирован.