Полиция рассматривает две версии убийства Бабченко

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о деталях расследования.

Кадр из трансляции с места убийства Аркадия Бабченко. Фото: Громадське

Об этом в комментарии журналистке Громадьского сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Рассматривают две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция", - сказал Крищенко.

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По его словам, полицию вызвала женщина, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли. Она находится сейчас в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести события. С женщиной общаются врачи. Крищенко отметил, что журналисту выстрелили в спину.

Убийство Аркадия Бабченко: все, что известно

На вопрос, мог ли Бабченко знать того, кто в него стрелял, Крищенко сказал: "Мы не готовы сказать, полиция осматривает место происшествия".

Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

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