Полиция задержала участников нападения на нардепа Найема: фото

По информации правоохранителей, проверяется их причастность к другим правонарушениям.

Участники нападения на Найема задержаны Facebook/Антон Геращенко

Столичная полиция задержала троих участников нападения на народного депутата Мустафу Найема , которое произошло в центре Киева.

"Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р, Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р, Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.", - сообщил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Отмечается, что с задержанными проводятся следственные действия, а правоохранители проверяют их причастность к другим правонарушениям.

Facebook/Антон Геращенко

Facebook/Антон Геращенко

Facebook/Антон Геращенко

Facebook/Антон Геращенко

В пресс-службе киевского управления Национальной полиции сообщили, что для поимки злоумышленников ввели план "перехват". Троих участников происшествия задержали на автомобиле Mercedes.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в центре Киева из-за конфликта на дороге нардеп Мустафа Найем был избит и госпитализирован с переломом челюсти. Он заявил, что сделала замечание и преградил дорогу водителю автомобиля BMW за нарушение правил дорожного движения.

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