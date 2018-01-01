Полиция завела дело на националистов, разогнавших лагерь ромов в Киеве: видео

По информации правоохранителей, активисты С14 нарушили равноправие граждан.

В полиции считают, что С14 нарушили права ромов Фото: Facebook/Сергей Мазур

По факту разгона и сожжения лагеря ромов на Лысой горе в Киеве столичная полиция открыла уголовное дело.

"Работники полиции начали расследование, а потому проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичную полицию для дачи показаний", - сказано в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Отмечается, что основанием для уголовного производства стало видео, на котором видно, как представители ромской национальности с детьми и вещами спасаются от огня.

В полиции сообщили, что дело возбуждено по статьям, санкция которых предполагает хулиганство и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Напомним, ранее в полиции подчеркнули, что не открыли криминальное производство в связи с сожжением лагеря ромов из-за отсутствия заявления от потерпевших.

Как сообщалось ранее, члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев. Координатор националистов добавил, что на следующей неделе пройдут аналогичные акции против ромов.

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