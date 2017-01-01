"Политика глазами националистов". В Киевраде проведут очередные Бандеровские чтения

Организаторы заявляют, что это уже пятое подобное мероприятие.
Мероприятие проведут негосударственный аналитический центр "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательский институт украиноведения, сообщает пресс-служба организаторов.
Для участия в Бандеровских чтениях организаторы приглашают политологов, дипломатов, политиков, историков и философов.
"Международная политика глазами националистов в ХХ в., формирование положительного международного имиджа Украины и борьба с информационной агрессии, как сохранить украинскую идентичность в глобальном мире?" - таковы некоторые направления дискуссии.
Проводят данное мероприятие с 2014 года. В нынешнем году Бандеровские чтения проведут в актовом зале Киеврады.
Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Правоохранители смогут заводить уголовные производства в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов.