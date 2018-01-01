Политолог дал прогноз о политической карьере Веры Савченко

Эксперт убежден, что сестра Надежды может попасть в политику случайно.

Виталий Бала считает, что какая-то политсила может поддержать Веру Савченко Главред

Народный депутат Надежда Савченко попала в парламент благодаря своему агрессивному характеру.

Аналогично может попасть в украинский политикум и ее сестра Вера. Об этом заявил политолог, директор Агентства моделирования ситуация Виталий Бала во время чата в "Главреде".

"Я считаю Надежду Савченко случайным человеком в политике. Все ее действия и попытки стать политиком привели только к желанию кого-то подорвать и расстрелять. Она не оправдала надежды тех, кто остался и остается за кулисами ее политической деятельности. Поэтому они будут вкладывать деньги и поддерживать другие политические проекты, в списке которых может появиться ее сестра Вера", - убежден политический аналитик.

Напомним, накануне Пасхи Вера Савченко опубликовала в соцсети пост, который проиллюстрировала фотографией гранат, украшенных в стиле пасхальных писанок. Взрывоопасные аксессуары имеют надпись: "Христос воскресе".

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