Политолог назвал причины провала протестов Саакашвили

Аналитик убежден, что экс-президент Грузии является лидером-индивидуалистом, а не коллективным менеджером.

Олег Соскин убежден, что украинцам нужен не лидер, а менеджер. Главред

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили имеет в своем облике черты истинного вождя, однако себя он позиционирует, как единственно значимую персону.

Такой предводитель не сможет управлять украинским протестным движением. Об этом заявил экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин на чате в "Главреде".

"Саакашвили, на мой взгляд, не сумел объединить как можно больше сил и официальной оппозиции режиму, и полевой оппозиции, потому что он все-таки является лидером-индивидуалистом, а не коллективный менеджер-организатор. В его облике очень много черт вождя. Естественно, что в Украине не может во главе сил против тирании стоять вождь, который позиционирует себя как единственного спасителя", - отметил спикер.

Соскин убежден, значимую роль сыграл тот факт, что Саакашвили – гражданин Грузии, то есть чужд украинской национальной сущности.

Эксперт подчеркнул, что протесты грузинского экс-политика все же имели определенный успех и результаты.

"Но, что самое главное, сделал Саакашвили и его соратники - они показали, что не надо бояться режима бандократии во главе с Порошенко. Надо выступать, объединяться и бороться. И то, как Порошенко и его окружение испугались последних протестов 18 февраля 2018 года, свидетельствует о том, что организационный механизм, избранный Саакашвили, является правильным", - суммировал политолог.

Напомним, в рамках чата на "Главреде" заявил, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – искушенный и изощренный политик, но она "всегда играла от слабой стороны".