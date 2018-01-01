Политолог рассказал, к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине

Эксперт также объяснил, почему именно сейчас возникло "окно возможностей" для обсуждения данного вопроса со вселенским патриархом.

Православное богослужение в Украине Уніан

Предоставление православной церкви в Украине автокефалии станет надежным свидетельством ее выхода из орбиты "Русского мира".

Такое мнение во вторник, 17 апреля, высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" и политолог Владимир Фесенко.

"Насколько я знаю, переговоры об этом ведутся уже несколько лет. Собственно, как только Порошенко стал президентом, он начал обсуждать этот вопрос с Вселенским патриархом. Почему именно сейчас возникло вот такое окно возможностей, я думаю, что патриарх скорее всего дал понять президенту, что такой вариант возможен, но нужно не только обращение со стороны президента, но и со стороны парламента. Именно поэтому Порошенко и пригласил к себе руководителей фракций", - цитирует его агентство "УНИАН".

Напомним, ранее новость об автокефалии объявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с председателями фракций Рады.