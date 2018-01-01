Полковник запаса Олег Жданов: Путин для Европы не опасен, пока есть "мальчик для битья" — Украина

В случае широкомасштабного наступления на Украину Россия увязнет в затяжной позиционной войне, считает военный эксперт.
Представляем стенограмму чата с Олегом Ждановым.
Prokop: По словам Турчинова, в Азовском море возможны провокации из-за усиления десантных возможностей России. На ваш взгляд, какого рода провокации это могут быть? Есть ли основания полагать, что Россия и вправду прибегнет к таким провокациям? Нужна ли РФ сейчас эскалация ситуации в этом регионе?
Олег Жданов: Провокаций не будет, потому что Россия контролирует Азов полностью. А у нас нет сил и средств для противостояния на море.
К открытой агрессии или вторжению Россия не прибегнет из-за того, что им нужно будет легализоваться. Принцип "их там нет" строго соблюдается Российской Федерацией.
danylo_kruk: Наскільки сили Росії переважають сили України на морі? Бо процеси в водах Азовського моря насторожують... Наскільки велика ймовірність і загроза, що Україна втратить Азовське море, як втратила Крим і контроль над Донбасом?
Олег Жданов: Контроль над Азовским морем потерян с началом строительства Крымского моста.
А что касается соотношения сил и средств в акватории Азовского, да и Черного морей, то примерно 10:1 — нам нечем защищать морские рубежи.
Terentij: Какие проблемы и угрозы Россия создает для Украины в Азовском море? В чем состоит цель ее нынешних действий в акватории этого моря: полностью контролировать Азовское море, нанести удар по экономике нашей страны, препятствуя судоходству, идет подготовка к широкомасштабному наступлению, в том числе с моря, это часть плана по прокладыванию коридора в Крым или что-то еще?
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Олег Жданов: Вы фактически ответили на свой вопрос.
Главная задача РФ — полный контроль над Азовском морем как в военном, так и в экономическом плане, а также ущемление наших экономических интересов на Азовском побережье.
polit_ua: Наскільки адекватно Україна реагує на ті загрози, які РФ створила в Азовському морі? Чи достатні заходи вона вживає?
Олег Жданов: На сегодняшний день у нас нет сил и средств для реакции на угрозы Российской Федерации в акватории Азовского моря. За исключением усиления береговой охраны наших морских границ. Вопрос Азовского моря необходимо решать в масштабах государственной программы по созданию военно-морского флота в составе ВСУ.
gf_43: Насколько сегодня велика вероятность широкомасштабной войны, наступления России на Украину? Учитывая, что РФ постепенно окружает Украину по границе, стягивая туда военные силы, уже и до морей добралась… Не окажется ли Украина в "кольце"?
Олег Жданов: В "кольце" мы не окажемся, так как у нас не менее 30% границы с Евросоюзом и, соответственно, с НАТО.
Что касается вероятности подготовки к широкомасштабной войне, то на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют признаки такой деятельности. Есть общая тенденция по наращиванию военной мощи на западных рубежах России, но это как сдерживающий фактор приближения НАТО к российским границам.
Terenko_S.: Чи зможе Україна протистояти Росії у повномасштабній війні?
Олег Жданов: Да, может. Мы это продемонстрировали в 2014 году.
Станіслав Іванович: Якщо раптом завтра Росія почне широкомасштабний наступ на Україну, скільки ми зможемо протриматись? Наскільки ситуація в українській армії краща в порівнянні з періодом до початку війни?
Олег Жданов: В случае широкомасштабного наступления, для которого нет сил и средств у Российской Федерации, на территории Украины они увязнут в затяжной позиционной войне. Даже с учетом того, что ВСУ на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации.
danylo_kruk: Поясніть, будь ласка, чого очікувати від зміни формату — з АТО на ООС? Що зміниться для військовослужбовців, для населення у прифронтовій зоні або в зоні бойових дій?
Олег Жданов: Смена формата с АТО на ООС не повлияет на ход боевых действий в данном регионе.
Что касается системы управления и контроля над этим регионом, то он полностью перешел к военным. А что касается населения, то полномочия силовиков расширяются до условий военного времени без введения военного положения.
Vlasenko: Миротворцы на Донбассе — это самый лучший вариант решения проблемы на данный момент, учитывая все обстоятельства, или есть получше? Чем грозит такое замораживание конфликта на востоке?
Олег Жданов: Да, присутствие миротворцев по мандату ООН на Донбассе — это самый бескровный и лучший вариант решения проблемы. Вопрос замораживания конфликта будет зависеть от мандата, выданного ООН миротворческим силам. Если он будет соответствовать требованиям РФ, то этот конфликт — навсегда. Если он будет соответствовать нашим требованиям, то вопрос возвращения Донбасса может быть решен на протяжении пяти-семи лет.
Wrangler: Какие минусы идеи введения миротворцев на Донбасс вы видите? К каким не очень приятным последствиям введения миротворцев нам следует быть готовыми, но об этом не говорят?
Олег Жданов: Главный недостаток миротворческой миссии в Украине — это возможность ООН в ходе выполнения миссии изменить мандат, что может привести к изменению политических целей и задач, выполняемых миссией. Также к недостаткам можно отнести возможность вмешательства в деятельность миссии Североатлантического альянса, югославский вариант.
Terentij: Что вы думаете о стратегии Авакова по деоккупации Донбасса без привлечения военных, при помощи полицейской операции?
Олег Жданов: Стратегия министра МВД Авакова и деоккупация Донбасса не имеют ничего общего между собой.
Massimo: Пане Жданов, поясніть, будь ласка, що змінилося для української армії після отримання Javelin, хіба бойовики та росіяни стали гатити по українських позиціях менше, хібе це стримує їх? І ще — чи є в Україні ракетні комплекси, не гірші за Javelin?
Олег Жданов: К сожалению, аналогов комплексам Javelin в Украине не существует.
38 пусковых установок и 210 ракет существенно не повлияют на повышение боевого потенциала Вооруженных сил Украины. Это — чисто политический жест. Поэтому никаких изменений для украинской армии на сегодняшний день и не происходит.
Polikarp: Как вам кажется, стоит ли Украине, дабы противостоять успешно России, начать рассматривать возможность восстановления ядерного статуса? Или это нереально?
Олег Жданов: В реалиях сегодняшнего дня это невозможно. Но мы можем зайти издалека — надо начать восстанавливать ракетные войска.
Nemo: Демонстрирует ли власть реальное стремление как можно скорее закончить войну, причем не просто закончить, а победить в ней? Кто в Украине заинтересован в продолжении войны?
Олег Жданов: В продолжении войны заинтересовано фактически все руководство нашей страны и основные олигархические кланы, бизнес которых завязан на Россию.
rasin_o.: Украина является одной из тех стран, которая не покидает топ-10 экспортеров оружия в мире, разве что в этом году на 11-ом месте… Почему на экспорт оружие есть, а ВСУ отстаивают Донбасс со старьем или с тем, что власть выпросит у зарубежья?
Олег Жданов: Так продают то же старье, которым воюют Вооруженные силы Украины. Разница только в том, что его чистят, красят и придают ему товарный вид.
Terenko_S.: Що стримувало і стримує Росію у застосуванні на території України таких методів і засобів, як у Сирії?
Олег Жданов: Боязнь легализации присутствия вооруженных сил РФ на нашей территории.
Mitia: Как вы думаете, может ли Путин после ЧМ по футболу, увидев, что не было тотального бойкота этого мероприятия мировым сообществом, а также услышав заявления Меркель и Макрона о том, что они не видят причин не ехать в Россию на чемпионат, прибегнуть к активизации боевых действий на Донбассе — раз все то, что он делал до ЧМ не кажется зарубежным политикам достаточным поводом для отмены их визитов на спортивные мероприятия?
Олег Жданов: После относительного снижения интенсивности в период проведения Чемпионата мира по футболу и с приближением очередной годовщины независимости Украины мы вполне можем наблюдать всплеск военной активности на востоке страны.
Что касается мнения западных политиков относительно России и ее внешнеполитического курса, то это никогда особо не волновало Владимира Путина.
Ukraina: После Олимпиады в Сочи Путин пошел на аннексию Крыма, а что будет после ЧМ-2018? Есть ли угроза для европейских стран?
Олег Жданов: Прямой угрозы для европейских стран не существует, так как есть "мальчик для битья" — страна Украина.
Что касается поведения Москвы по окончании Чемпионата мира-2018, то агрессивность политики будет нарастать по мере приближения президентских выборов в нашей стране.
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rasin_o.: Уже давно поговаривают о скорой замене главаря "ДНР" Захарченко. Как вы считаете, его таки заменят? Если да, то чем это будет обусловлено?
Олег Жданов: Его лояльностью к московским кураторам.
Banderovec: Топливный кризис, обвинения "властей" в этом России, слухи о замене Захарченко — говорит ли все это о том, что в "ДНР" действительно грядут изменения? Почему решили заменить Захарченко, и что это даст Кремлю? Что все это значит для Украины?
Олег Жданов: Если вы имеете в виду топливный кризис в нашей стране, то здесь мы полностью зависим от Российской Федерации как по газу, нефти, так и по топливу. И у России есть возможность большого маневра для манипулирования в энергетической сфере Украины.
Замена Захарченко будет зависеть от его лояльности к московским кураторам. Как только он перестанет их устраивать, они его поменяют.
max_pobereznyi: Про що говорить новий виток загострення на Донбасі та зміна тактики бойовиків (я маю на увазі обстріл української армії з житлових масивів)?
Олег Жданов: Из жилых массивов боевики обстреливают наши позиции с первого дня вооруженной агрессии. Изменение тактики наблюдается только в видах вооружения, применяемых для обстрелов, а именно — артиллерия больших калибров. Обострения на Донбассе происходят с периодичностью от крупного политического события до крупного политического события.
Goralex: Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил отрезать Донбасс "как раковую опухоль" ради нормального дальнейшего развития Украины. Что вы думает этому поводу? Какие могут быть последствия такого решения?
Олег Жданов: Этот вариант разрешения кризиса имеет право на жизнь, но в списке решений он должен стоять самым последним.
Liam: Насколько жизнеспособна, на ваш взгляд, "нормандская четверка", требует ли переговорный процесс пересмотра формата и круга участников переговоров? И может ли случиться так, что устаканится формат "нормандская четверка минус Россия"?
Олег Жданов: "Нормандская четверка" является полным отражением минского процесса. И такая же недееспособная. Главная проблема обоих форматов состоит в том, что мы не определили статус Российской Федерации в этих переговорах. На сегодняшний день Россия выступает "миротворцем" по урегулированию данного кризиса, а она должна быть признана стороной конфликта.
Что касается изменения формата и круга участников переговоров, то изначально надо было начинать разговор в будапештском формате. Но поменять никогда не поздно.
NVSokol: Олег, на ваш взгляд, вернется ли когда-нибудь на Донбасс, даже после освобождения, прежняя довоенная жизнь, или этот регион навсегда останется выжженной землей?
Олег Жданов: Рано или поздно Донбасс вернется в состав Украины. И, если все сделать в рамках международных норм и правил с соблюдением принципа справедливости, то вопрос восстановления довоенного образа жизни — это вопрос времени.
velichko.n.: Чи змінилися, по-вашому, кінцеві цілі Кремля по відношенню до України від початку бойових дій на Донбасі? Чи ці чотири роки ніяк не вкоротили амбіції Москви?
Олег Жданов: Главная цель Российской Федерации — сохранить Украину в своей политической орбите. Она неизменна и постоянна.
Oleg89: Как вы считаете, принадлежат ли слова о "российском" Крыме действительно Трампу? Мог ли он такое сказать? Или это провокация?
Олег Жданов: Он уже это сказал и при этом не обременил себя ответственностью за сказанное.
velichko.n.: Що ви думаєте про бажання Трампа повернути Росію у "Велику сімку"? Серед інших аргументів, чому це потрібно зробити, він, зокрема, назвав і такий, що якби Путін сидів із ним поруч, він міг би прямо сказати йому забратися з Сирії та України. Чи справді прямі переговори Путіна і Трампа могли б посприяти закінченню війни? Чи не лякає вас те, про що б напряму могли домовитися Путін і Трамп, якщо вірити повідомленням про недавні слова Трампа про те, що Крим російській, бо там говорять російською…
Олег Жданов: Не надо путать Трампа и США. Должность президента США предусматривает оглашение и корректировку политического курса страны, поэтому личное мнение президента США не всегда совпадает с политическим курсом страны. А свои высказывания в отношении Путина Трамп оглашает в связи с вероятным наличием обязательств перед последним.
Дональд Трамп не обременяет себя вниканием в глубину проблем или процессов политической жизни других стран, поэтому высказывания касательно Крыма могут быть обусловлены его слабой информированностью относительно проблемы.
Василий: Сколько, по вашему мнению, Кремль уже потратил финансовых и человеческих ресурсов в войне на Донбассе? И сколько могла стоить Путину сирийская авантюра?
Олег Жданов: Точных цифр мы не узнаем никогда. Но то, что суммы исчисляются сотнями человеческих жизней и миллиардами долларов — это факт.
Tarass: Із чим могло бути пов'язане рішення Путіна повторно призначити Суркова своїм помічником з питань врегулювання ситуації на Донбасі? Чи означатиме це, що політика Росії щодо України найближчим часом не зміниться?
Олег Жданов: Это подтверждает неизменность политики Кремля.
kim639: 11-12 июля — очередной саммит НАТО. На что может рассчитывать Украина на этом саммите? Что сейчас больше всего препятствует нашему сближению с Альянсом (черепашьи темпы проведения реформ, фактор Венгрии, которая вставляет сейчас нам палки в колеса, или НАТО боится нам предоставить ПДЧ, чтобы не драконить Россию)? И, если саммит закончится как всегда чисто риторическими заявлениями о поддержке Украины и ее территориальной целостности, без какой-либо конкретики и практики, не развяжет ли это руки России?
Олег Жданов: Очередной саммит НАТО, кроме риторики о поддержке Украины и возможном выделении нам небольшой военно-технической помощи, никаких существенных изменений в отношения Украины и НАТО не внесет. Для более эффективного сближения с Альянсом необходимо политическое решение руководства Украины и реальные шаги в военной, экономической и политической сферах, а не декларации о намерениях.
Omega: Почему, по-вашему, украинские военные так часто накладывают на себя руки? Вот и сегодня снова — резервист на учениях... В чем тут недорабатывает государство, что заставляет военных заканчивать жизнь самоубийством?
Олег Жданов: Проблема суицида среди военнослужащих связана с низким уровнем дисциплины, социального обеспечения и мотивации к службе, а также с отсутствием защиты прав и свобод военнослужащих, проходящих службу в рядах ВСУ. Это — проблема, которая должна была быть решена государством в ходе проведения военной реформы.
Inga: Пане Олеже, чому, з вашої точки зору, українського омбудсмена Людмилу Денисову Росія не хоче пускати до українських в'язнів, які перебувають у російських тюрмах? Чи можна змусити Росію піти назустріч у питанні звільнення полонених, як? А також яку роль тут може зіграти Туреччина, зважаючи на обіцянку Ердогана допомогти Україні в цьому?
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Олег Жданов: В вопросах нарушения прав человека Россия больше всего боится публичности. Поэтому надеяться на допуск нашего омбудсмена или депутатов, в принципе, не стоит.
Заставить Россию освободить политзаключенных можно, придав им официальный статус и обратившись в международные организации. Думаю, что никакой роли Эрдоган в этом процессе не сыграет, потому что Турция может быть заинтересована только в поддержке Украины по противостоянию в ущемлении прав и свобод крымскотатарского народа.
Terentij: Какие может иметь последствия решение США выйти из Совета ООН по правам человека для организации, для США, для сферы защиты прав человека?
Олег Жданов: Новый мировой порядок, который сегодня пытаются построить США и их партнеры, вполне может предусматривать и роспуск ООН. Главным принципом нового миропорядка будет идея "кто сильнее, тот и прав".
velichko.n.: На вашу думку, чи можна вважати, що ядерна загроза з боку КНДР сьогодні остаточно знята? І що змусило Кім Чен Ина так скоро змінити свою позицію на прямо протилежну: то він погрожує знищити Америку своїми ракетами, то починає знищувати полігони в Північній Кореї?
Олег Жданов: Корейский кризис можно считать завершенным в плане ядерной угрозы. Такое быстрое разрешение проблемы произошло в результате вмешательства таких сверхдержав как США и Китай, при поддержке Японии и Южной Кореи.
Эдуард Фейцик: Извините меня, вас не смущает то, что вы, во-первых, носите фамилию известного соратника Сталина, во-вторых, похожи на президента РФ Путина, но с усами?
Олег Жданов: Фамилия меня абсолютно не смущает. Достает Фейсбук, потому что постоянно присылает разные фото Путина на проверку, спрашивая: "Не Вы ли тут?".
Надежда Майная
Фото Владимира Гонтаря
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