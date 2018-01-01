"Полное перемирие" на Донбассе: силы АТО понесли новые потери

Вчера на Донбассе враг открывал огонь из стрелкового оружия.

На Донбассе силы АТО понесли потери Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 9 марта, боевики три раза нарушили полное "перемирие", обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины.

В результате вражеского огня погиб один защитник нашей страны, а еще один — ранен, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении террористы дважды применяли стрелковое оружие. В частности, обстреляли укрепления наших защитников в районах Авдеевки и Водяного.

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.