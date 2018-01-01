"Половина козы и труп собаки". Жильцы рассказали о киевской квартире-свалке с мышами

Захламленную квартиру видно с улицы.

Жильцы рассказали о киевской квартире-свалке Скрин с видео ТСН

В Киеве жители одного из киевских домов несколько лет воюют с мужчиной, который стаскивает домой всякий хлам.

Месяц назад "Плюшкин" загадочно исчез, бросив дом и включенный свет, соседи вызвали полицейских и коммунальщиков, но зайти в квартиру не решилась ни одна служба, говорится в сюжете ТСН.

Захламленную квартиру видно с улицы: ее балкон переполнен мусором. Жители подъезда утверждают, что внутри все гораздо хуже — там среди прочего принесенного владельцем жилья хлама лежали даже половина козы с рогами и кусок трупа собаки. "Просишь вынести это — нереально. Он не реагирует. Там мыши живут, ко мне забегают мыши", — говорит один из соседей. Люди неоднократно жаловались в ЖЭК и полицию, но единственным результатом этих обращений стали порезанные агрессивным "Плюшкиным" двери соседей.

После того, как мужчина исчез, жители подъезда заволновались еще больше, потому что квартира, в которой постоянно горит свет, открыта настежь и в ней хозяйничают бродяги. С порога видно, что межкомнатные стены разрушены, провода висят на трубах водоснабжения, а соседи рассказывают, что где-то под тряпками есть газовый баллон. Вонь в подъезде такая, что из глаз невольно идут слезы. Хуже всего приходится женщине, которая живет этажом выше. Нина Алексеевна уже семь лет не выходит из дома, поэтому беспокоится не только через запах, но и безопасность своей жизни. "Страх, что упадет сигарета. Сгорю", — признается она.

Вызванная на место полиция переступать порог дома без работника ЖЭКа отказывается. Коммунальщики ждут участкового, который даже не заходит в подъезд — объясняет, что без решения суда в квартиру кому-то заходить нельзя. Руководитель районной полиции на Оболони утверждает, что жалобу жильцов рассматривали, но зайти в дом суд разрешает только в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому правоохранители могут утешить лишь обещаниями отыскать пропавшего мужчину и уговорить его разгрести квартирную свалку.

Напомним, ранее было опубликовано видео из квартиры "коллекционирующей" мусор киевлянки.

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