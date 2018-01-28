Половину отправленных на фронт "Богданов" пришлось ремонтировать — волонтер

Пять санитарных автомобилей "Богдан" были отремонтированы на месте выездной бригадой.

Санитарное авто "Богдан" bogdan.ua

Из 50 автомобилей "Богдан-2251", доставленных в подразделения ВСУ на фронт, 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Об этом рассказала член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава в эфире "Громадського радіо".

"Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 тысяч километров, единицы", — отметила она.

"5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три — это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы", — рассказала волонтер.

Напомним, ранее сообщалось о тест-драйве нового внедорожника "Богдан" для ВСУ.