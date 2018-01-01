"Положил руку на лоб и оттолкнул". Подозреваемый в избиении Найема рассказал свою версию конфликта

Нардеп Мустафа Найем демонстрировал неадекватное поведение, заявил Ахмед Саитов.

Ахмед Саитов рассказал свою версию происшествия Facebook.com/MasiNayyem

Подозреваемый в избиении нардепа Мустафы Найема во время дорожного конфликта в центре Киева Ахмед Саитов рассказал свою версию происшествия. По его словам, Найем не был избит.

Так, на вопрос, почему после ДТП он сразу стал звонить старшему брату Магомед-Амину, юноша ответил, что Найем напугал всю семью своим неадекватным поведением, пишет "Страна".

"Мы спросили его: "Что случилось? Что тебя не устраивает? Мы тебе машину ударили?". Действительно не могли понять, что стряслось. Он на эти вопросы не отвечал, и прямым текстом с кучей матов продолжал угрожать, поскольку у него чуть ли не прямая связь с Аваковым. Мол, мы и пи*****ы, и малолетки ох****ие... Он все это нам рассказывает, и мы все ходим туда-сюда. Там ведь видно, что мы никуда не скрывались и не убегали, ждали приезда патрульной полиции. Дело в том, что когда мы рассматривали возможные последствия ДТП, Найем начал кричать на нас: "А ну-ка сели быстро в свою машину, еще на шаг приблизитесь, вам конец, я подключу все свои связи". Увидев, что ситуация приобретает такой оборот, я набрал брата и он подъехал", — объяснил Саитов-младший.

Также он объяснил момент, когда старший брат Магомед-Амин наносит два удара по лицу Найема.

"Возможно, на видео кажется, что это были именно удары. Это то, что я видел точно. Было как: Мустафа продолжал материться и идти на Магомед-Амина. Тогда брат положил четыре пальца руки (без большого) ему на лоб и оттолкнул два или три раза. Сказал, чтобы тот сел в машину. На этом все", — добавил Саитов.

Напомним, ранее сообщалось, что избившим Найема кавказцам грозит до пяти лет тюрьмы.

Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину.

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