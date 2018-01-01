Польская компания подаст миллионный иск против "Нового времени" из-за расследования о закупке БМП

На предприятии уверяют, что в связи со скандалом им могут аннулировать лицензию.

Польская компания будет судится с украинским изданием из-за журналистского расследования о закупке БМП Скриншот YouTube

Украинское издание "Новое время" и автор расследования о якобы коррупционной составляющей при закупке БМП станут фигурантами иска польской компании Wtorplast. В данном случае речь идет о скандальном материале, в котором упоминается имя нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского

"На сегодняшний день категорическая позиция Wtorplast - обратиться с иском к изданию, к автору. И решить вопрос убытков и размера ущерба деловой репутации. Но однозначно можно сказать, что этот размер превышает миллион или полтора миллиона евро в зависимости от того, будет ли выполнен контракт", - цитирует Укринформ адвоката Алексея Шевчука, уполномоченного представлять интересы компании.

Во время заседания парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны правозащитник заявил, что опубликованное в "Новом времени" расследование может послужить причиной аннуляции лицензии Wtorplast, которая также используется для экспорта техники в США, Ирак, Чехию, Казахстан.

"Сейчас международные партнеры обратились к компании Wtorplast с просьбами прояснить репутационные риски этого информационного скандала. Мы предоставили объяснения международным контрагентам компании", - сказал адвокат.

По словам Шевчука, польская компания не могла покупать разобранные БМП по цене металлолома.

"Тезис в издании о том, что это является коррупционной сделкой, никогда не может касаться компании Wtorplast, потому что она отчитывается международным рейтинговым агентствам и ни в коем случае не была замешана в коррупционном скандале", - отметил он.

Шевчук подчеркнул, что эксперты начали экспертизу, которая определит ущерб, который украинское издание нанесло Wtorplast и это, соответственно, станет основанием для судебного иска.

Напомним, ранее журнал "Новое время" опубликовал расследование, в котором были раскрыты факты схем в оборонном комплексе, а одним из фигурантов стал нардеп Сергей Пашинский. Позже журналисты заявили, что политик угрожал редколлективу издания. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

Как ранее сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование так называемого дела "рюкзаков Авакова". Речь идет об уголовном производстве против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.