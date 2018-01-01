"Польские снайперши-валькирии". В "ЛНР" выдали очередной фейк по поводу ВСУ

Следуя логике террористов, следующими ряды украинских военных пополнят группы дрессированных чупакабр.

Скорее всего, боевики снайперш себе представляют как-то так. Twitter

Боевики из числа "народной милиции" группировки "ЛНР" заявили, что в зоне боевых столкновений на Донбассе была замечена группа снайперов-женщин из Польши, якобы прибывших "в подмогу ВСУ".

"В зону "ООС" прибыло подразделение профессиональных снайперов-женщин, так называемых "валькирий", из состава польской частной военной компании (ЧВК). Подразделение будет рассредоточено вдоль линии боевого соприкосновения для ведения огня по нашим защитникам", -заявили "офицер народной милиции" Андрей Марочко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее боевики "ДНР" выдали очередной фейк по поводу атаки "Правого сектора" на бойцов ВСУ, а также о том, что росСМИ отличились новый фейком о войне на Донбассе.

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