"Польские снайперши-валькирии". В "ЛНР" выдали очередной фейк по поводу ВСУ

Следуя логике террористов, следующими ряды украинских военных пополнят группы дрессированных чупакабр.
"В зону "ООС" прибыло подразделение профессиональных снайперов-женщин, так называемых "валькирий", из состава польской частной военной компании (ЧВК). Подразделение будет рассредоточено вдоль линии боевого соприкосновения для ведения огня по нашим защитникам", -заявили "офицер народной милиции" Андрей Марочко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее боевики "ДНР" выдали очередной фейк по поводу атаки "Правого сектора" на бойцов ВСУ, а также о том, что росСМИ отличились новый фейком о войне на Донбассе.
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