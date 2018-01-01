Полторак назвал число российских танков на Донбассе

Украина готова адекватно ответить своим новым вооружением.
Однако Украина готова адекватно ответить своим новым вооружением, заявил министр обороны Степан Полторак в интервью для представителей СМИ.
По его словам, украинский ОПК сделал упор на изготовление противотанковых ракетных комплексов, в частности ПТРК "Стугна", "Корсар". Он отметил, что это адекватный ответ на российскую угрозу.
"Мы имеем танковую угрозу со стороны Донецка и Луганска, так как на этой территории Российская Федерация имеет более 700 танков", — сказал министр.
Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что российских танков на Донбассе больше, чем в армии Британии.