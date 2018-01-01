Полторак назвал различие между российской агрессией на Донбассе и войной в Чечне

По словам главы оборонного ведомства, недавно принятый парламентом законопроект позволит исключить захват Россией украинских территорий.

Степан Полторак заявил о существенном отличии военных действий на Донбассе и в Чечне УНИАН

Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который позволит найти учредить механизмы возвращения захваченный российским агрессором территорий.

В интервью "Урядовому курьеру" министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ратифицированный закон "делает эффективным удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий".

"Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная и цивилизованным способом будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий", – заверил министр.

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что чеченская война перемещается в Украину, поскольку чеченские банды и отдельные боевики вступают в незаконные военизированные группировки на территории оккупированного Донбасса.