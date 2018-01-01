Полторак озвучил дату начала практической подготовки расчетов Javelin

Это позволит создать мощный противотанковый резерв Украины, заверил министр.

Украина готовится осваивать американские Javelin. ukrmilitary.com

Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая.

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал в своем Facebook.

"Это решение (поставки Javelin из США на Украину. — ред.) позволит перейти от теоретической к практической подготовке наших расчетов Javelin, которая начнется 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины", — уточнил он.

По его словам, это также позволит создать мощный противотанковый резерв.

Ранее Госдеп США заявил, что Украина уже получила противотанковые системы Javelin. Однако американские дипломаты оказались чрезвычайно скупы на детали и обстоятельства данных поставок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт оценил роль Javelin в укреплении обороноспособности Украины.

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