Полторак сообщил о деталях изменения формата АТО

После смены формата АТО продолжатся точечные антитеррористические операции.
"Тридцатого апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", — сообщил он в интервью украинскому бюро ВВС.
По его словам, министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях". Однако и после смены формата возможны точечные антитеррористические операции.
"Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля — ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", — добавил министр.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что АТО в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
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