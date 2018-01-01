Полторак сообщил о деталях изменения формата АТО

После смены формата АТО продолжатся точечные антитеррористические операции.

Минобороны 30 апреля завершает проведение АТО, сообщил Степан Полторак. УНИАН

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что 30 апреля в Донбассе изменяют формат АТО на Операцию объединенных сил , а на данный момент, активно идет подготовка военных.

"Тридцатого апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", — сообщил он в интервью украинскому бюро ВВС.

По его словам, министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях". Однако и после смены формата возможны точечные антитеррористические операции.

"Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля — ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", — добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что АТО в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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