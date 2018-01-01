"Полуостров ГУЛАГ": В Сети разозлились при виде новых снимков из аннексированного Крыма

Фото были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter.

Во всемирной Сети опубликовали новые и весьма красноречивые фотографии из аннексированного Российской Федерацией полуострова Крым.

Снимки были размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в сервисе микроблогов Twitter.

‏"Есть версия! ЮБК отгораживают заборами, потому что туристов боятся..." - сыронизировали пользователи.

Кроме того, на чуть позже на странице были опубликованы снимки забора с колючей проволокой вокруг одной из симферопольских школ.

"Говорят, программу борьбы с террористами проводят. А Петрович говорит, заборы настроили, чтобы дети со школы сразу к тюрьме привыкали. Скрепы потому что", - гласит подпись под фото.

"Зона курортного режима", "Нет, это не мой прекрасный солнечный Крым. Это полуостров ГУЛАГ какой-то", "4-й год идёт антитуристическая операция (и ещё много других анти-)", "Голуби летят над нашей ШКОЛОЙ, Голубям нигде преграды нет, Как бы мне хотелось с голубями На родную землю улететь", "Почему бы не высаживать для этих целей изгороди? В РФ чиновники предпочитают железные заборы, чтоб быстрее отрапортовать и больше "распилить". Боятся, что их уволят раньше, чем живая изгородь успеет прижиться и разрастись", − написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети возмутились "Днем скорби" в аннексированном Крыму.