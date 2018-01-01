"Понедельник - день тяжелый". Супрун дала советы по поводу преодоления раздражения и стресса

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Ульяна Супрун УНИАН

И.о главы украинского Минздрава Ульяна Супрун поделилась с жителями страны советами по борьбе со стрессом, в первую очередь – "понедельничным".

Как считает чиновница, испытывать раздражение и беспокойство в первый день недели – обычное дело.

"Понедельник может быть дополнительным стрессом для всех - множество дел, новые задачи, важные встречи. Если вы сегодня или в другие дни чувствуете себя беспокойно, забываете мелочи, немного раздражительны - не переживайте, это обычные вещи, которые время от времени случаются с каждым человеком. Иногда все мы испытываем стресс", - написала Супрун на своей странице в Facebook.

Впрочем, по ее словам, если стресс продолжается регулярно, то становится опасным организму. К его хронической форме могут привести перегрузки на работе, семейные неурядицы либо другие проблемы эмоционального свойства.

Супрун отметил, что наиболее мощное оружие против стресса − медитация и простые физические упражнения (бег, велопрогулка и т.д.)

Напомним, ранее Супрун объясняла причину вспышки кори в Украине, развенчиваламиф о гормональной контрацепции, рассказывала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты, а также разрешила украинцам невозбранно хрустеть пальцами.

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