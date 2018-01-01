"Попросил меню на украинском". В Мариуполе подполковнику-пограничнику в кофейне сломали челюсть

Инцидент произошел вчера, отметила бывший временно исполняющий обязанности главы Одесской ОГА.

В Мариуполе подполковнику-пограничнику в кофейне охрана сломала челюсть Житомир-info

В воскресенье, 17 июня, в Мариуполе Донецкой области в одной из кофеен подполковнику Госпогранслужбы Станиславу Кероду сломали челюсть охранники.

Инцидент произошел из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке, написала на своей странице в Facebook знакомая пострадавшего, бывшая временно исполняющая обязанности главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кофейню RedCups RDCP Lounge с коллегами, охрана завалила его на пол и тупо сломала ему челюсть…", — отметила экс-чиновница.

В Мариуполе подполковнику-пограничнику в кофейне охрана сломала челюсть Скриншот с facebook.com/solomiia.bobrovska

Ранее сообщалось, что в Херсоне двое неизвестных напали на местного журналиста и активиста общественной организации "Чесно" Сергея Никитенко, они молча избивали человека. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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