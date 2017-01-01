"Пора защищать русский язык от защитников". Главарь "ДНР" опозорился со своим "указом"

"Указ" Захарченко напечатан с ошибкой.

Захарченко опозорился со своим «указом» hvylya.net

Главарь террористической "ДНР" Александр Захарченко обнародовал "указ" о применении "персональных санкций" к бизнесмену из оккупированного Докучаевска Александру Ахунзянову.

Согласно документу, террористы "отжали" у бизнесмена сеть магазинов в Докучаевске, а ему самому запретили въезд на территорию, подконтрольную "ДНР".

Журналист Денис Казанский, опубликовавший копию документа в Twitter, отметил, что "защитники русского языка" опять отличились — указ напечатан с ошибкой в слове "Постановляю".

"Сразу не обратил внимания, оказывается указ Захарченко об отжиме имущества Ахунзянова еще и напечатан с ошибкой. Ахахаха, пора защищать русский язык от защитников русского языка", — написал он.

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Напомним, ранее Захарченко похвастался укладкой асфальта прямо в лужи.