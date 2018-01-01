"Поражает цель в любое время": как в Украине прошли испытания боевого модуля для "Скифа". Видео

Испытания прошли совместно с иностранными партнерами.

24 мая киевское государственное конструкторское бюро "Луч" провело успешные испытания нового боевого модуля. Испытания прошли совместно с иностранными партнерами.

Новый модуль оснащен современными управляемыми ракетами "Скиф".

Также у модуля есть система наведения. Это позволяет использовать его для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню с динамической защитой.

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Кроме того, модуль предназначен для поражения малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танка в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, зависших, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Напомним, в ноябре 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что в Украине и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, успешно прошли испытания противотанкового ракетного комплекса "Скиф".

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