"Порошенко и Ко, теперь вас держат за яйца". В соцсетях отреагировали на создание антикоррупционного суда

Волонтер отметил, что "МВФ сработал четко — утром закон, вечером деньги".

В Украине отреагировали на принятие Радой закона об антикоррупционном суде Фото: twitter.com/xraynrktk

Украинские народные депутаты, журналисты и активисты в Сети прокомментировали принятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде

В частности, нардеп Владимир Парасюк на своей странице в Facebook написал, что новый суд когда-то вынесет приговор нынешнему президенту Петру Порошенко.

"Одно могу гарантировать, что этот суд когда-то вынесет приговор Порошенко и его окружению. И этот приговор будет простой и обоснованный — "хищение государственных средств в очень больших размерах". И наказание будет простое: "тюремное заключение с полной конфискацией имущества", — отметил автор.

В Украине отреагировали на принятие Радой закона об антикоррупционном суде Скриншот с facebook.com/volodymyr.parasiuk

Волонтер Юрий Касьянов в соцсети выразил мнение, что "МВФ сработал четко — утром закон, вечером деньги". "Не будет денег — нечего будет красть. Будут деньги — красть станет сложнее, когда заработает антикоррупционный суд", — добавил активист.

В Украине отреагировали на принятие Радой закона об антикоррупционном суде Скриншот с facebook.com/brtcomua

"Петр Алексеевич (Петр Порошенко — Ред.), Арсений Петрович, Владимир Борисович и другие ответственные лица, — хочу поздравить Вас с принятием закона об антикоррупционном суде. Вы привыкли держать всех за яйца уголовными делами и судами. А теперь за яйца держат вас)", — написал журналист Александр Дубинский.

В Украине отреагировали на принятие Радой закона об антикоррупционном суде Скриншот с facebook.com/sergio.kiev.ua

"Антикоррупционный суд принят. Потеряно два года с момента принятия закона о судоустройстве, где записали антикор. суд. Еще год уйдет на его создание. Итого, три года каникул для коррупционеров из-за нежелания одного человека — Петра Порошенко — покончить с любимым занятием запускать руку в государственные карманы", — поделился народный избранник Сергей Лещенко.

"Закон принят благодаря нашему гражданскому обществу, журналистам-расследователям, немногочисленным реформаторам внутри власти и давлению международных партнеров Украины", — подчеркнул политик.

В Украине отреагировали на принятие Радой закона об антикоррупционном суде Скриншот с facebook.com/Сергій Лещенко

"Как только МВФ отказал Украине в новом кредите, как за антикоррупционный суд проголосовали даже коррупционеры!... я понял, что главный тормоз украинских реформ — это глупая кредитная политика МВФ", — написал журналист Юрий Бутусов.

В Украине отреагировали на принятие Радой закона об антикоррупционном суде Скриншот с facebook.com/volodymyr.horbach

"Зачем они выдают нам раз в год один кредит сразу на 2-3 миллиарда долларов? Это же идиотизм. Нам надо каждую неделю траншами по 50 миллионов, 52 кредита в год. И каждую неделю под каждый кредит — свои требования, своя повестка", — считает он.

В Украине отреагировали на принятие Радой закона об антикоррупционном суде Скриншот с facebook.com/yakovina.ivan

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде", за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

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