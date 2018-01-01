Порошенко наградил мариупольских металлургов, постеснявшись "Ильича"

"Ильич" в названии остался, но на заводе сделали вид, что имеется в виду Зот Ильич Некрасов - видный ученый-металлург.

Петр Порошенко El Pais

Президент Украины Петр Порошенко наградил металлургов по случаю их профессионального праздника (15 июля), при этом умолчав полное называние одного из мариупольских металлургических комбинатов.

Соответствующий указ о наградах №206/2018 опубликован на сайте президента.

Издание 0629.com.ua, обратило внимание, что в своем указе Порошенко умалчивает полное название ММК им. Зота Ильича, называя его "Мариупольский металлургический комбинат".

Предприятие ранее называлось комбинатом Ильича, причем подразумевался, Владимир Ильич Ленин.

Когда по Украине прошла волна декоммунизаци, в Мариуполе симулировали переименование. "Ильич" в названии остался, но на заводе сделали вид, что имеется в виду Зот Ильич Некрасов - видный ученый-металлург.

Накануне, выступая в Тернопольской области, Петр Порошенко заявил, что автокефальная церковь является одним из столпов всей мировой геополитики.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - сказал он.

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