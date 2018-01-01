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Порошенко назвал приговор Сущенко "паническим страхом" России

Сегодня, 19:16

Гарант заявил, что за свои действия РФ понесет наказание.

Порошенко
Порошенко прокомментировал приговор Сущенко в Москве УНИАН
Президент Петр Порошенко заявил, что надуманный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в России является демонстрацией того, что Кремль не остановится не перед чем.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинский. Однако, я уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе", - написал Порошенко в Facebook.

сущенко
Facebook Петра Порошенко

Напомним, Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже.

Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесением в России обвинительного приговора Сущенко.

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Теги:  
Роман Сущенко, Петр Порошенко, приговор, Россия, суд
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