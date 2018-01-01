Порошенко назвал сроки окончания Операции объединенных сил

Президент заявил, что ему предлагали "подарить врагу" Крым, Донецк и Луганск.

Порошенко намерен объявить об окончании Операции объединенных сил после освобождения Донецка, Луганска и Крыма Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Во время совещания с военным руководством страны в связи с началом Операции Объединенных сил президент Петр Порошенко заявил, что противостояние будет окончено лишь после возвращения всех украинских территорий.

"АТО закончилось, а противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма", - цитирует главу государства пресс-служба.

По словам Порошенко, ему предлагали завершить военные действия и оставить противнику Донецк, Луганск и аннексированный полуостров Крым. Он заявил, что такой вариант развития событий не рассматривал, поскольку "русский мир" принес украинцам на захваченных территориях разруху, издевательства и убийства.

"Украина будет бороться за каждый клочок земли и за каждого украинца, который сейчас находится на оккупированной территории в ужасных гуманитарных условиях - страшной безработице, отсутствии полноценного доступа к системам образования, здравоохранения, отсутствии пенсионного обеспечения", - заявил гарант.

Как ранее сообщалось, зону боевых действий, согласно новым правилам выполнения Операции объединенных сил, были включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

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