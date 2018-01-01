Порошенко не дождались: кто из еврочиновников рискнул прийти на "Марш равенства". Видео

Акция по сути уже подошла к концу.

На "Марш равенства" пришли евродепутат и послы. Украинская правда

Сергей Лещенко и даже очень охотно пообщался с журналистами.

Зато на "Марш равенства" пришли представители Европарламента и иностранных государств.

Так, присоединились к сторонникам акции евродепутат от Германии Ребека Хармс и министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот, пишет "Фокус". Пришел на марш и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон.

Также акцию посетили несколько групп представителей иностранных посольств. В частности, сотрудники посольств США, Канады и Швеции.

"Сегодня в составе Марша равенства пройдусь по Киеву в манифестации против дискриминации, а также в праздновании наглядности и продвижения реформ в Украине", – анонсировал свое участие посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон в Twitter.

Ориентировочно в акции участвовало около 3 тысяч человек.

"Марш равенства" начался в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы и уже по сути подошел к концу.

Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) ранее сообщила, что пойдет на ежегодный гей-парад.

Ранее организация С14 у себя в Facebook написала, что правоохранители применили против них силу, когда те пришли в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства". На тот момент сообщалось о 20 задержанных, при этом многие травмированы. Позднее полиция сообщила о 56 задержанных.

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