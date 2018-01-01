Порошенко объявил о начале процедуры предоставления автокефалии УПЦ

Президент отметил, что данному решению предшествовали обращения украинской стороны.

Порошенко анонсировал старт процедуры создания в Украине поместной церкви Петро Порошенко/Facebook

Украинская православная церковь получит в ближайшем будущем автокефалию, поскольку Вселенский патриархат начал проводить все необходимые для этого процесса процедуры

"Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей", — сказано в сообщении на официальной странице президента Петра Порошенко в Facebook.

Петро Порошенко/Facebook

Напомним, в Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) заявили, что обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине является превышением власти.

Как известно, на встрече с председателями парламентских фракций Порошенко заявил о том, что Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Ранее стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей.

Напомним, политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.

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