Порошенко объявил о начале процедуры предоставления автокефалии УПЦ

Президент отметил, что данному решению предшествовали обращения украинской стороны.
"Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей", — сказано в сообщении на официальной странице президента Петра Порошенко в Facebook.
Напомним, в Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) заявили, что обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине является превышением власти.
Как известно, на встрече с председателями парламентских фракций Порошенко заявил о том, что Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.
Ранее стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей.
Напомним, политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.
Читайте наши новости в Телеграм:
https://t.me/glavredinfo