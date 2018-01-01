Порошенко объявил "приятную новость" об автокефалии Украинской Церкви

По его словам, Единая православная поместная церковь не будет государственной.

Петр Порошенко во время крестного хода УПЦ Московского Патриархата. iona.kiev.ua

Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

"Я могу вам объявить приятную новость, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви", – заявил президент Петр Порошенко на встрече с председателями парламентских фракций.

9 апреля Порошенко посетил Стамбул, где помимо переговоров с руководством Турции встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Встреча растянулась на 7 часов.

Там же украинский гарант написал официальное обращение к Вселенскому Патриарху "с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине". Причем он рассчитывает, что позитивное решения примут как раз к 1230-летию Крещения Руси.

Соответствующее обращение, отметил Порошенко, должна еще утвердить Верховная Рада.

По его словам, Единая православная поместная церковь не будет государственной. Все верующие имеют право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию, заверил он. В частности, если будет желание остаться в лоне Русской православной церкви, то такое право им дадут.

Напомним, патриарх Филарет хочет видеть УПЦ КП независимой. Предстоятель украинской церкви убежден, что не должно быть повиновения никакому государству.

В то же время в последнее время УАПЦ пользуется большим вниманием Константинополя. В последнее время УАПЦ, несмотря на свою малочисленность, пользуется большим вниманием Константинополя и даже может стать главной движущей силой в деле объединения украинского православия.