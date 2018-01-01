Порошенко отозвал из Рады закон о лишении гражданства крымчан

Информация официально подтверждена сообщением на сайте украинского парламента.
Соответствующее сообщение в среду, 16 мая, опубликовала представительница "Центра информации о правах человека" Алена Лунева в социальной сети Facebook.
"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", − говорится в тексте.
Крмое того, вскоре данная информация была подтверждена и на интернет-портале Верховной Рады Украины. На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.
Напомним, ранее сообщалось о том что в Меджлисе подкорректировали предложение Порошенко о лишении крымчан гражданства.
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