Сегодня, 19:10 RSS

Порошенко отозвал из Рады закон о лишении гражданства крымчан

Сегодня, 17:28

Информация официально подтверждена сообщением на сайте украинского парламента.

Петр Порошенко
Петр Порошенко УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко принял решение об отзыве собственного законопроекта, в котором предлагалось лишать украинского гражданства людей из аннексированного РФ полуострова Крым, участвовавших в недавних выборах президента России.

Соответствующее сообщение в среду, 16 мая, опубликовала представительница "Центра информации о правах человека" Алена Лунева в социальной сети Facebook.

"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", − говорится в тексте.

Крмое того, вскоре данная информация была подтверждена и на интернет-портале Верховной Рады Украины. На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось о том что в Меджлисе подкорректировали предложение Порошенко о лишении крымчан гражданства.

 

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Петр Порошенко, гражданство, закон, люди, Крым, Верховная Рада
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться