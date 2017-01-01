Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину

Депутаты Рады приняли данный законопроект 18 января нынешнего года.

Иностранные военные "Деловая столица"

Президент Петр Порошенко подписал проект закона, которым разрешается прибытие подразделений иностранных войск на территорию Украины для участия в межнациональных учениях.

Такое сообщение в понедельник, 29 января, было опубликовано на официальном интернет-портале украинского парламента.

Как сообщается в пояснительной записке, речь идет о том, что написанный специалистами Минобороны текст законопроекта определяет общую численность иностранных подразделений, их тип, количество вооружений и военной техники, а также четко определяет сроки пребывания и места дислокации на время учений.

Напомним, депутаты Рады приняли данный законопроект 18 января нынешнего года.