Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину

Депутаты Рады приняли данный законопроект 18 января нынешнего года.
Такое сообщение в понедельник, 29 января, было опубликовано на официальном интернет-портале украинского парламента.
Как сообщается в пояснительной записке, речь идет о том, что написанный специалистами Минобороны текст законопроекта определяет общую численность иностранных подразделений, их тип, количество вооружений и военной техники, а также четко определяет сроки пребывания и места дислокации на время учений.
Напомним, депутаты Рады приняли данный законопроект 18 января нынешнего года.