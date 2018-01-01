Порошенко подписал закон, разрещающий полиции эвакуировать авто "героев парковки"

Данный закон был принят депутатами Верховной Рады 21 декабря минувшего года.

Эвакуация авто "Автоцентр"

Президент Петр Порошенко подписал законо, разрешающий полиции эвакуировать неправильно припаркованные автомобили – которые мешают движению транспорта.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портал главы государства.

Данный закон был принят депутатами Верховной Рады 21 декабря минувшего года.

Согласно документу, эвакуация может осуществляться в том случае, если автомобиль был оставлен на проезжей части в два и более рядов, либо располагается на железнодорожных переездах, либо на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе и т.д.

Кроме того, в законе четко указывается, что обстоятельства, послужившие основанием для полиции временно эвакуировать транспортные средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки либо видеозаписи и в соответствующем админпротоколе.

Также информация об эвакуации должна быстро передаваться на мобильный номер и e-mail владельца автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД.