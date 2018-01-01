Порошенко попросили предоставить гражданство семье убитого Бабченко: видео

Друг журналиста считает, что родные погибшего должны остаться в Украине.

Айдер Муждабаев был другом и коллегой Аркадия Бабченко и теперь просит власти Украины позаботиться о его семье Фото: Facebook/Айдер Муждабаев

Заместитель директора крымско-татарского канала ATR Айдер Муждабаев обратился к руководству Украины с просьбой предоставить гражданство семье российского журналиста Аркадия Бабченко

"Прошу лично президента Украины помочь семье Аркадия - в приюте, в предоставлении украинского гражданства. Для Украины Аркадий жил последние годы, почти все время он провел на Майдане, был в горячих точках. Он очень любил Украину, при этом выступал против российского рейха", - заявил Муждабаев.

Напомним, Бабченко является отцом шестерых детей, из которых пятеро – это воспитанники российских детских домов.

Последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

Руководитель российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством Бабченко и подчеркнул, что представители совета потребуют от властей Украины самого тщательного расследования этого преступления. Кроме того, по факту убийства журналиста в России открыли уголовное дело.

Оппозиционный политик Михаил Саакашвили, комментируя смерть Бабченко заявил, что "Порошенко оставляет за собой шлейф трупов".

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