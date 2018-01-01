Порошенко потребовал от Венгрии прекратить шантаж из-за реформы образования

Гарант заявил, что никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в НАТО.
"Украина будет защищать свои национальные интересы. Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО. С Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа", - сообщил он в интервью украинским телеканалам.
Как известно, Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, новый закон об образовании ограничивает права закарпатских венгров по изучению родного языка.
Напомним, спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что правительство страны продолжит блокировать попытки Киева интегрироваться в НАТО. Такое решение связано с нарушением прав нацменьшинств в Украине.
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