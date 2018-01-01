Порошенко пояснил, зачем Путину Чемпионат мира по футболу

Согласно решению ФИФА, Россия получила право провести ЧМ в 2010 году.
"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это – вопрос геополитики", - цитирует пресс-служба фразу главы государства, которую он сказал в интервью журналу "Фокус".
Напомним, заявку на проведение ЧМ по футболу в 2018 или 2022 году Россия отправила еще в 2009-м.
Как ранее сообщалось, 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призывают правительства стран ЕС объявить чемпионату мира по футболу, который состоится летом в России, дипломатический бойкот.
Как известно, официальные представители властей Дании намерены отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу-2018 в России.
Кроме того, Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России. Президент Анджей Дуда не будет представлять страну на соревнованиях.
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон также пригрозил бойкотом ЧМ-2018 по футболу в России.
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