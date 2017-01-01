Порошенко поздравил жителей Украины с православным Рождеством: видео

Кроме того, президент отдельно остановился на особых рождественских традициях Украины.

Петр Порошенко с семьей во время торжественной службы в церкви president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и другими членами своей семьи поздравил жителей Украины, которые будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю - 7 января.

"Этот праздник - и духовный, и государственный, и народный. Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день. Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и показывать рождение Сына Божьего в народных вертепах. Так же давно подают к столу особое блюдо - кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми", - сказал он.

Напомним, что вечером 6 января православные христиане отмечают Рождественский Сочельник.