Порошенко раскрыл, когда Украина начнет серийное производство сверхмощного ракетного комплекса

Президент поздравил разработчиков вооружения с началом госиспытаний.

После завершения испытаний Украина начнет серийное производство ракетного комплекса "Ольха", отметил президент Скриншот видео с facebook.com/petroporoshenko

После завершения государственных испытаний Украина начнет серийное производство сверхмощного ракетного комплекса — "Ольха"

Разработчики вооружения уже начали госиспытания, написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракетный комплекс "Ольха" разработало государственное предприятие — Киевское конструкторское бюро "Луч" (входит в состав концерна "Укроборонпром"), оно уже проводило испытания вооружения.