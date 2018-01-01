Порошенко распорядился дать Бабченко и его семье государственную охрану

Гарант поздравил СБУ с блестящей спецоперацией.
"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал глава государства в Facebook.
Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.
Также СМИ писали, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".
Позже на пресс-конференции СБУ глава ведомства Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко было заранее спланированной инсценировкой, поскольку на журналиста российские спецслужбы планировали покушение.
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