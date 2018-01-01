Порошенко распорядился резко увеличить количество ПТРК "Стугна" на Донбассе

У президента заверили, что ракетные комплексы удачно прошли испытания.

Президент заявил, что нужно резко увеличить количество ракетных комплексов на Донбассе Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Президент Петр Порошенко поручил увеличить укомплектованность украинских бригад, расположенных на линии соприкосновения, противоракетными комплексами "Стугна".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, такое решение вызвала проверка уровня комплектации военных подразделений на фронте современными ПТРК нового поколения.

В сообщении говорится, что испытания "Стугны" которые были проведены на полигоне Черниговской области вместе с проверкой готовности подразделений ВСУ к боевому использованию "Джавелинов", прошли успешно.

"Я лично много раз присутствовал на этих испытаниях и не видел ни разу, чтобы "Стугна" с максимального расстояния не поразила соответствующую цель", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Напомним, во время первых испытаний Javelin президент Петр Порошенко отметил, что "это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск".

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