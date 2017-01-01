Порошенко составил личный топ книг и песен 2017 года

Президент Украины решил поделиться с интернет-пользователями своими книжными и музыкальными предпочтениями.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко отнес к своему must-read за 2017 год шесть кнги. Их списком он поделился на своей странице в платформе социальной журналистики Medium

Список рекомендуемых им для прочтения книг, вышедших в минувшем году, выглядит следующим образом:

1) "Мустафа Джемилев. Несломленный" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева;

2) "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной;

3) "Война с Россией" Ричарда Ширреффа (перевод Ларисы Лебеденко и Раисы Ладохиной);

4) "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона;

5) "Шевченко від А до Я" Леонида Ушкалова.

6) "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Елизаветы Герман и Ольги Балашовой.

О книге "Мустафа Джемилев. Несокрушимый" Порошенко написал, что это не биография в классическом понимании: "Сквозь призму жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева показана судьба крымских татар и борьба нации за свободную жизнь, а также настоящие проблемы, с которыми сталкиваются крымские татары после аннексии Крыма".

По словам президента, книга "Война с Россией" Ричарда Ширреффа развеивает миф о том, что Запад пытается договориться с Россией, не учитывая интересов Украины и наглядно показывает, к чему следует быть готовыми в отношениях с Россией.

Книгу "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Порошенко охарактеризовал как масштабное историко-экономическое исследование о том, как Европе удалось стать центром мировой цивилизации.

О "Шевченко от А до Я" президент Украины написал, что ему импонирует художественный взгляд на Шевченко прежде всего как на человека, а не только на художника.

"Это светлые и жизнеутверждающие зарисовки о великом украинце, полны света, радости, веры и надежды. Эта книга подтверждает, что наше наследие таит в себе огромные сокровища и стоит того, чтобы к ней возвращаться", – отметил Порошенко.

Наконец, президент посоветовал хотя бы просмотреть книгу "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой. О ней он написал: "Здесь собраны фото монументальных мозаик, которые стали артефактами советских времен. Важное свидетельство епохи, которая уходит в небытие".

Кроме того, немногим ранее Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook опубликовал видеоролик, в котором звучат отрывки из семи самых интересных, по его мнению, украинских песен 2017-го.

YouTube

Выглядит "музыкальный топ Петра Порошенко" следующим образом:

1) Riffmaster - Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення;

2) ONUKA - VSESVIT;

3) THE HARDKISS - Журавлi;

4) Pianoбой - Вітчизна;

5) DakhaBrakha - Monakh;

6) Марш Нової Армії - Воплі Відоплясова та інші;

7) Тина Кароль - "Перечекати".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал "книгу года".