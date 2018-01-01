Порошенко съязвил по поводу соглашения США и КНДР

Президент Украины напомнил о Будапештском меморандуме.
"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - написал Порошенко в Twitter.
Напомним, в 1994 году, отказавшись от ядерного оружия, Украина заключила с США, Россией и Великобританией Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.
Однако Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Украина неоднократно апеллировала к подписантам этого документа относительно невыполнения ими обязательств.
Во вторник, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР.
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ - лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.
"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.
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