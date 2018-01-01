Порошенко съязвил по поводу соглашения США и КНДР

Президент Украины напомнил о Будапештском меморандуме.

Петр Порошенко УНИАН

Комментируя соглашение между лидерами США и КНДР об отказе последней от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, президент Украины Петр Порошенко напомнил, что такие же обязательства США взяли на себя во время подписания Будапештского меморандума, но не защитили Украину.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - написал Порошенко в Twitter.

Напомним, в 1994 году, отказавшись от ядерного оружия, Украина заключила с США, Россией и Великобританией Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Однако Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Украина неоднократно апеллировала к подписантам этого документа относительно невыполнения ими обязательств.

Во вторник, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР.

По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ - лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

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