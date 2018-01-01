Сегодня, 13:23 RSS

Порошенко уволил гендиректора "Укроборонпрома"

Сегодня, 08:17

Президент Украины завизировал соответствующий указ накануне.

Романов
Роман Романов 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении  Романа Романова с поста генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром"

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба главы государства. Согласно обнародованным данным, Порошенко завизировал указ №26 от 12 февраля нынешнего года. "Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Укроборонпром" запустит серийную модернизацию ракет.

 
Теги:  
Петро Порошенко, Укроборонпром, Роман Романов
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...