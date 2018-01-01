Портнов подал иск в суд против СБУ из-за обвинений в госизмене

Экс-чиновник требует опровергнуть, по его словам, недостоверные заявления о его государственной измене.
"Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", - написал он в Facebook.
Портнов добавил, что официальное обвинение ему пока предъявлено не было, поэтому решил опередить события.
Напомним, Портнова обвили в причастности к оккупации Крыма Россией. Поводом для начала проверки стали так называемые "пленки Глазьева".