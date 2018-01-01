Портнов показал видео отдыха главы Минюста с девушками в элитном отеле

Бывший чиновник уверяет, что украинский министр развлекается в тот момент, когда в стране происходит военный конфликт.

Экс-чиновник времен Януковича уверяет, что Павел Петренко шикарно отдыхает во время военной агрессии в стране Фото: Facebook/Павел Петренко

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Януковича, юрист Андрей Портнов опубликовал видео, на котором, по его словам, министр юстиции Павел Петренко развлекается на дискотеке с девушками в фешенебельном отеле.

"Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из "Народного фронта" танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort", - подписал он кадры, обнародованные в Facebook.

К посту автор добавил ссылку, пройдя по которой можно посмотреть цены и информацию об отеле Maxx Royal Kemer Resort, расположенном в турецком городе Кемер. Имени министра, о котором идет речь, Портнов в своем сообщении не называет.

Напомним, ранее было обнародовано полное видео драки, в которой народному депутату Мустафе Найему сломали челюсть и нанесли телесные повреждения.

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