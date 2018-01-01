"Порубили кошек и котят". В Харькове живодеры совершили кровавое нападение на мини-приют

Нападение на приют было совершено ночью, когда хозяйки не было на месте.

В Харькове живодеры совершили нападение на частный мини-приют и жестоко убили находившихся там животных.

По данным вице-президента Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марины Сурковой, нападение на приют было совершено ночью, когда хозяйки не было на месте.

"Какие-то ублюдки ворвались в мини-приют (хозяйки не было) разгромили дом, порубили кошек и котят... Лопата в крови там же на месте. Следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала. Ни протокола осмотра места происшествия и трупов, ни изъятия вещдоков, ни вызова специалиста ветеринарной медицина на место для осмотра трупов, ни фотографий трупов... ничего не сделали", — рассказала Суркова в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье живодеры заживо сожгли щенков.

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